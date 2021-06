L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per conto del Comune di Lugo ha pubblicato un’asta pubblica per la concessione in locazione di locali di proprietà comunale all’interno del Pavaglione. Si tratta in tutto di tre lotti, ciascuno all’asta singolarmente.

Il termine per la presentazione delle offerte è il 9 agosto alle 13, mentre la documentazione amministrativa sarà aperta il 10 agosto alle 8.30 presso la sede dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Sala Appalti, in piazza dei Martiri 1, a Lugo.

Sono all’asta per la locazione i locali situati ai civici 14; 55 e 79 di piazza Mazzini. Per il primo la base d’asta è di euro 4.274/anno per 22,70 mq; il secondo lotto prevede una base d’asta di euro 3.519,00/anno per 12,48 mq; il terzo lotto prevede una base d’asta di euro 5.442,25/anno per 23,43 mq. Sono possibili solamente offerte economiche al rialzo rispetto alle basi d’asta. L’asta sarà dichiarata valida anche se perverrà una sola offerta.

Gli interessati potranno visionare gli immobili rivolgendosi all’Ufficio Tecnico del Comune di Lugo – Servizio Patrimonio previo appuntamento telefonico al numero 0545 38437. Per informazioni di carattere amministrativo contattare il Servizio Appalti e Acquisti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai numeri 0545 38597-38533) o alla mail appalti@unione.labassaromagna.it. L’avviso di asta pubblica è consultabile sul sito internet www.labassaromagna.it, nella sezione Bandi di gara.