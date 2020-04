Confcomercio: “La situazione per i commercianti è disastrosa”

Fornitori, affitti, bollette, rifiuti. Nonostante le settimane di chiusura, per i commercianti si susseguono le spese a cui far fronte. Confcommercio descrive una situazione drammatica per quanto riguarda la realtà di Faenza e chiede interventi a sostegno del settore, da parte delle istituzioni, ma anche da parte di privati, come i proprietari dei negozi, ai quali viene chiesta comprensione per il pagamento dei canoni mensili. Anche perché, quando tutte le attività torneranno ad aprire, potrebbe essere solo l’inizio di una fase rivoluzionaria per il commercio del negozio di vicinato con pochi clienti nei punti vendita e servizi nuovi da far partire