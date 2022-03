Confartigianato della provincia di Ravenna e Randstad Italia in collaborazione con il Centro per l’Impiego e Au.Ra-Autoscuole Ravenna, presentano “Randstad for Driving”, il progetto formativo dedicato al conseguimento delle patenti e titoli abilitativi per mezzi pesanti (C – CQC – E) che, attraverso la formazione finanziata e quindi a costo zero per i candidati, permette di acquisire i titoli per guidare i mezzi pesanti.

“Randstad for Driving”è un progetto di Randstad, multinazionale leader al mondo nei servizi per le risorse umane, che attraverso il proprio fondo Formatemp, mette risorse a disposizione le proprie competenze per formare nuove figure professionali per da inserire nel mercato dell’autotrasporto.

La necessità di formare nuovi autisti è una priorità per il settore della logistica e Confartigianato della provincia di Ravenna è da anni attiva a fianco alle imprese per promuovere percorsi agevolati che possano colmare questa crescente necessità.

Tramite l’adesione al progetto anche del gruppo Au.Ra – Autoscuole Ravenna, nel mese di aprile si avvierà il primo corso gratuito per 18 persone che potranno prendere le patenti C, CQC, E, per la guida dei camion.

Dopo una prima presentazione alle imprese che hanno ribadito la necessità di inserire nuovi autisti negli organici e di come questa figura abbia raggiunto un livello di professionalità impensabile anni fa, ora l’iniziativa viene presentata a tutti gli interessati.

Il Centro per l’Impiego di Ravenna, nella sua mission di offrire opportunità di occupazione e convogliare le richieste verso le aziende, organizza per giovedì 10 Marzo ore 15:30 una presentazione on line per illustrare il progetto agli interessati.

Per partecipare è sufficiente compilare questo form di registrazione al link https://forms.gle/bxcXUeh4XoiQmW1d6

Per informazioni sulla videoconferenza contattare il Centro per l’impiego, tel. 0544 457639, impiego.ravenna@regione.emilia-romagna.it

Andrea Demurtas, Responsabile Settore Logistica e Mobilità di Confartigianato provinciale ritiene che:“la carenza di autisti nell’autotrasporto merci sta cominciando a diventare un limite strutturale ed è un problema che inizia a penalizzare anche il sistema logistico e trasportistico della provincia di Ravenna che, tra Consorzi ed aziende strutturate, è un sistema evoluto e con incidenza economica rilevante. Per questo come Confartigianato crediamo fortemente in questo progetto e ci impegneremo affinché diventi una “scuola stabile di formazione per autisti” a cui affiancare i percorsi per diventare anche imprenditori dell’autotrasporto”.

“In un mercato specifico che accusa la mancanza cronica di lavoratori Randstad for Driving, implementata da Randstad HR Solutions, che si occupa di progetti formativi complessi, vuole puntare sulla formazione di profili privi di esperienza , ma che siano motivati, flessibili e con interesse verso il settore – affermaErika Sartoris, Specialty Manager Logistics Randstad -. La formazione finanziata Formatemp permetterà ai nostri migliori candidati di conseguire gratuitamente le patenti necessarie per svolgere la professione, mentre l’affiancamento alle aziende permetterà loro di imparare i segreti del mestiere affrontando al meglio questa nuova sfida e opportunità”.

“Dopo le prime due edizioni della nostra Academy ‘Randstad for Driving’, volta a formare autisti dando loro la possibilità di ottenere patenti superiori – continua Antonella Amoia, Team Leader Formatemp Randstad – siamo pronti a partire con la terza su Ravenna. Siamo dunque soddisfatti ed orgogliosi che la formula sia stata colta da aziende, candidati e territori come una reale opportunità. Siamo inoltre convinti che progetti come questo possano essere di ispirazione e sempre più recepiti dai diversi attori come una risposta concreta ad una emergenza conclamata da tempo nel settore della logistica”.