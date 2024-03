Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 18 al 24 marzo 2024:

Ariete

Le stelle ti spingono ancora fortemente verso il cambiamento che ha contraddistinto e contraddistinguerà tutto il mese di Marzo. Sul fronte dell’amore sei favorito, mantieni la calma nei momenti più stressanti ma avrai tutte le potenzialità per riuscire! Bene le finanze anche grazie a una spinta favorevole sul lavoro: è giunto il momento di dare spazio a quel che conta e di lasciare perdere tutto il resto.

Toro

Benissimo il fronte professionale, dopo un periodo che non è stato, per buona parte di voi, favorevole in tal senso. Finanze in ripresa e sull’amore concentratevi di più sul partner senza, però, dimenticarvi di voi stessi. Concentratevi sulla vostra salute e sul vostro benessere: prendetevi del tempo per voi stessi per rilassarvi il più possibile.

Gemelli

Quanta voglia avete di conoscere nuova gente e fare nuove amicizie? Sicuramente tantissima e questa è la settimana giusta per riuscirci grazie al fatto che sarai particolarmente incline alle comunicazioni. Lavoro e vita privata rischieranno di entrare in collisione: entrambe andranno discretamente ma stai sempre attento a mantenere un certo distacco tra l’uno e l’altro.

Cancro

Questa sembra proprio la settimana per ricordarvelo, qualora ve lo foste dimenticati. Saranno giorni in cui la parola d’ordine sarà “cambiamento”, e questo riguarderà soprattutto il fronte delle relazioni e la sfera emotiva in generale. Impegnatevi di più nel manifestare i vostri bisogni e prendetevi cura di voi stessi: valete molto più di quanto immaginate! Valore che dimostrerete sul lavoro: novità in arrivo e finanze in crescita!

Leone

Creatività e motivazione saranno gli aggettivi che caratterizzeranno la vostra settimana. Sul lavoro potrai utilizzare la grande energia di questo periodo per raggiungere in maniera più semplice tutti i tuoi obiettivi. Cercate di mantenere la fiducia in voi stessi e non abbiate timore di dimostrare la vostra vera natura. Verrete apprezzati!

Vergine

Il lavoro sarà al centro del tuo mondo, cara Vergine e lo sarà soprattutto in questa settimana che, come tutto il mese di Marzo, sarà improntata soprattutto verso cambiamenti inattesi, cercate di adattarvi come meglio potete alle nuove situazioni e focalizzatevi nel cercare di migliorare le vostre abilità gestendo al meglio il tempo. Bene l’amore e le ore passate in famiglia: cercate di rilassarvi quanto più possibile!

Bilancia

Amore verso il partner, verso gli amici, verso la famiglia e, in generale verso il prossimo. Sarai portato proprio a questo nella settimana in corso. Cerca, domunque, di non buttarti a capofitto e di mantenere i giusti equilibri tra quelle che sono le tue necessità e quelle che, invece, appartengono agli altri. Anche sul lavoro risentirai di questa tendenza: via libera alle collaborazioni proficue, specialmente sul piano finanziario.

Scorpione

Attenzione, l’aspetto più fragile della vostra settimana sarà quello finanziario. Potreste dover far fronte a spese improvvise per cui dovrete essere particolarmente prudenti e cercare di risparmiare per il domani. Discreto l’ambito lavorativo sul quale le stelle consigliano di cercare di migliorare le vostre abilità. E l’amore? Anche in questo caso prudenza e attenzione ai passi falsi!

Sagittario

La vostra vita potrebbe cambiare da un momento all’altro e voi sembrate davvero tanto propensi ad aprirvi a filosofie di vita completamente nuove. Sul fronte amoroso, se non siete impegnati, sarete aperti a nuove conoscenze tra le quali potreste trovare una piacevole sorpresa. Anche se vi sentirete forti ed energici, cercate di mantenere sempre il giusto equilibrio tra l’essere responsabili e l’essere, invece, avventurieri.

Capricorno

Amore in profondo cambiamento in questa settimana che potrebbe riservarvi non poche sorprese. Stesso discorso, secondo le stelle, per le relazioni interpersonali in generale, specialmente per quelle cui tenete particolarmente. Gli astri vi consigliano di essere sempre onesti in merito a ciò che provate cercando ci concentrarvi sui rapporti che valgono davvero. Sul lavoro avrete la stessa tendenza: potreste trovare una collaborazione che vi porterà numerosi vantaggi sulle finanze, finora abbastanza fluttuanti.

Acquario

Stanchezza, spossatezza e, a volte, poca voglia di fare. Questi sono i punti cardine della vostra settimana. Cari Acquario, le stelle vi consigliano di fermarvi un attimo a riflettere pensando maggiormente a quelle che sono le vostre esigenze: urge adottare un’abitudine di vita più sana. Sul lavoro è consigliato mantenere la mente aperta a nuove prospettive!

Pesci

La settimana che si aprirà a breve vi vedrà molto aperti sul fronte amoroso: sentirete un vero e proprio fuoco ardere dentro di voi e sarete, quindi, particolarmente passionali con il partner. Bene la sfera professionale con nuovi progetti all’orizzonte a caratterizzare una settimana piena di buoni propositi.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023)