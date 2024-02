Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 26 febbraio al 3 marzo 2024:

Ariete

In campo amoroso potresti trovarti a navigare acque turbolente, quindi tieniti pronto ad affrontare qualche onda. Sul lavoro le cose si preannunciano stabili, ma non aspettarti sorprese eclatanti. La tua fortuna è come una montagna russa ultimamente – ti suggerisco di non fare affidamento solo su quella. Economicamente? Ecco, qui forse dovrai stringere la cintura un attimo. L’energia fluttua: cerca di gestirla al meglio.

Toro

Sembra che le stelle abbiano un po’ di alti e bassi in serbo per te. In amore ci sono delle sfumature che potrebbero sorprenderti, mentre a lavoro dovresti forse tenere gli occhi aperti su opportunità nascoste. La fortuna non è proprio dalla tua parte, ma sai come girarla a tuo favore. Controlla le finanze con attenzione e cerca di mantenere la calma, l’energia fluttua, quindi ascolta il tuo corpo.

Gemelli

Alcuni aspetti della vita stanno andando alla grande mentre altri… beh, diciamo che c’è spazio per migliorare. La tua energia è alle stelle quindi sfruttala a tuo vantaggio, ma occhio alle finanze, potrebbero darti qualche grattacapo. In amore le cose si mantengono stabili, forse troppo? Sul lavoro ci sono sfide da affrontare ma sei pieno di risorse.

Cancro

Non è il momento di puntare troppo sulle relazioni interpersonali – potresti trovare qualche ostacolo. Sul lavoro, ti consiglio di mantenere la calma, non è un periodo stellare ma nemmeno catastrofico. La fortuna non è dalla tua parte recentemente, quindi meglio evitare rischi inutili. Guarda le tue finanze con occhio critico e cerca di essere più parsimonioso. L’energia fluttua: ascolta il tuo corpo per capire quando spingere e quando tirare i remi in barca.

Leone

Mi sa che in ambito affettivo potresti avere qualche scossone, ma niente di che non possa stimolare una crescita personale. Sul lavoro, attenzione a non perdere il focus, mantieni la calma e tutto andrà per il meglio. Per quanto riguarda la fortuna, diciamo che è un po’ altalenante: giorni sì e giorni no. Le finanze? Mmm… tieni d’occhio i tuoi risparmi. L’energia fluttua come le maree, quindi ascolta il tuo corpo per mantenerti in pista.

Vergine

Sembra che ci sia qualche sfida in vista, ma niente panico. La tua compatibilità con gli altri potrebbe essere un po’ ballerina ora, non è il massimo per le nuove amicizie o romances. Sul lavoro, forse ti senti come se stessi pedalando una bicicletta fissa, dai quei pedali ma controlla anche la direzione. Non tutto è grigio però: sembra che tu abbia delle buone vibrazioni dalla fortuna e dalle finanze – sono quelle piccole gioie che ti danno la carica!

Bilancia

Compatibilità e adattabilità? Non aspettarti troppo dalle stelle questa volta. Ma non preoccuparti, potresti trovare un certo equilibrio interiore che ti aiuterà a navigare le acque turbolente. La tua salute potrebbe darti qualche grattacapo, quindi attenzione alla dieta e all’esercizio fisico! Le finanze… diciamo che è meglio tenere d’occhio il portafogli.

Scorpione

Aspettati qualche altalena in ambito finanziario e tieni d’occhio la tua salute. L’amore potrebbe darti delle sorprese: non tutte spiacevoli, ma prendile con filosofia. In campo lavorativo, mantieni il focus perché ci saranno opportunità da cogliere al volo! La tua energia fluttua, quindi ascolta il tuo corpo e riposa quando serve.

Sagittario

Sembra che le stelle siano un po’ in subbuglio per te. In campo amoroso potresti trovare qualche scoglio, ma niente paura, naviga con cautela. Lavorativamente parlando… mh, diciamo che è un periodo di riflessione, ok? La fortuna ti sfiora appena quest’oggi e sulle finanze meglio tenere d’occhio le spese! L’energia non abbonda, quindi dosala bene.

Capricorno

Ultimamente ti senti un po’ su e giù con alcune sfide in arrivo. Forse la tua energia non è al top, ma mantieni l’equilibrio interiore. Sul lavoro potrebbero esserci momenti di stress, fai attenzione alle finanze. A livello emotivo potresti trovare qualche intoppo, quindi prenditi il tuo tempo per riflettere e riorganizzarti.

Acquario

Non lasciare che piccole questioni ti buttino giù, c’è sempre spazio per migliorare, vero? In amore, potresti trovare qualche scoglio, ma niente paura. Sul lavoro dovrai fare i conti con una situazione non proprio brillante. La tua fortuna sembra avere l’alito corto ultimamente – attenzione alle distrazioni! Le finanze sono ok: tienile d’occhio senza ossessionarti. E l’energia? Prendila come viene e cerca di dosarla.

Pesci

Senti, non è proprio il momento di lanciarti in grandi avventure finanziarie o amori da soap opera. La tua energia è un po’ così-così e potresti trovarti a dover nuotare controcorrente. Sul lavoro, mantieni la rotta, niente di eclatante ma stai a galla. Occhio alla salute: ascolta i segnali del tuo corpo. Ricorda che ogni tanto una pausa ci vuole.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023)