Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 3 al 9 giugno 2024:

Ariete

In amore non tutto va per il verso giusto ma ci sono margini di miglioramento. La carriera può riservarti qualche sorpresa positiva, mentre le finanze sembrano un po’ stagnanti. L’energia è altalenante: cerca di bilanciare meglio riposo e attività fisica.

Toro

Oggi ti sentirai un po’ sulle montagne russe. In amore le cose potrebbero andare alla grande oppure incontrare qualche ostacolo inatteso. La tua carriera potrebbe riservarti delle sorprese, mentre la fortuna sembra altalenante. Le finanze? Non è il momento di rischiare troppo. L’energia sarà una vera sfida: cerca di riposarti quando puoi.

Gemelli

Stai vivendo un periodo di alti e bassi. Mentre la tua creatività è alle stelle, potresti sentire qualche difficoltà nel trovare l’equilibrio interiore. La fortuna non è particolarmente dalla tua parte, ma il tuo lato avventuroso potrebbe portarti a nuove scoperte interessanti.

Cancro

La tua intuizione è alle stelle, ma fai attenzione alla salute. Potresti vivere un momento pieno di alti e bassi in amore, mentre la carriera sembra stabile. Le tue abilità sociali potrebbero portare a nuove opportunità finanziarie.

Leone

Sei destinato a qualche turbolenza ma anche a momenti di grande splendore. La fortuna potrebbe non essere dalla tua parte questa volta, mentre in amore potresti trovare sorprese inattese. Nel lavoro ci saranno sfide da affrontare, ma niente che tu non possa superare con la tua determinazione. Le finanze richiedono attenzione e forse un po’ di sacrificio.

Vergine

Le stelle oggi sembrano un po’ indecise sul tuo destino. Qualche sfida in amore potrebbe farti riflettere, ma la tua carriera è pronta per una svolta positiva. La fortuna non sarà dalla tua parte come speravi, quindi meglio non fare passi azzardati con i soldi. Attenzione alla salute: potresti sentirti giù di tono.

Bilancia

La tua settimana è un mix di alti e bassi. In amore potresti avere qualche malinteso, mentre sul lavoro potrebbe arrivare una sorpresa piacevole. La fortuna ti sorride a metà, ma occhio alle finanze: evita spese inutili. L’energia non manca, sfruttala per affrontare le sfide con grinta.

Scorpione

Attenzione! La tua adattabilità potrebbe essere messa alla prova. Non lasciare che le finanze ti diano troppo filo da torcere e cerca di mantenere un equilibrio interiore. L’amore ha qualche alti e bassi mentre la creatività è alle stelle.

Sagittario

Le stelle sono un po’ capricciose per te. L’amore sembra avere qualche intoppo mentre la fortuna ti assiste solo a tratti. Sul lavoro potrebbero esserci delle sfide importanti da affrontare, ma non temere: ci sarà anche qualche piccola vittoria inaspettata. Tieni d’occhio le tue finanze e cerca di risparmiare dove puoi.

Capricorno

Ogg è un mix di alti e bassi. La tua carriera potrebbe sembrare un po’ stagnante, ma non perderti d’animo: l’amore potrebbe riservarti delle sorprese piacevoli. Potresti sentirti un po’ a corto di energia, quindi cerca di riposare quando puoi. Le finanze sono stabili ma senza grandi colpi di scena.

Acquario

Potresti sentirti un po’ sballottato emotivamente e la tua fortuna non sembra darti una grossa mano. Tuttavia, il lavoro si prospetta interessante e anche la tua adattabilità è al top. Amore? Eh… meglio non pensarci troppo per ora.

Pesci

Questo periodo potrebbe riservarti qualche sorpresa in amore, ma anche sfide nel lavoro. La tua fortuna è un po’ ballerina e le finanze richiedono attenzione. L’energia non è al massimo, quindi cerca di riposare quando puoi. Mantieni il tuo spirito creativo acceso: ti aiuterà a superare i momenti difficili.