“L’ennesimo colpo ai commercianti, che già vivono fra mille difficoltà, e l’Amministrazione del Partito Democratico invece che tutelarli ed aiutarli, continua ad ideare ed approvare opere di dubbia utilità, con il solo risultato di aumentare i disagi delle aziende” non usa mezzi termini il consigliere regionale della Lega e segretario faentino del partito Andrea Liverani in merito all’allargamento della zona ZTL in via Naviglio.

“I commercianti della via necessitano dei posti auto, il solo parcheggio delle Poste è spesso saturo e vi è la costante presenza di parcheggiatori abusivi che disincentivano gli utenti ad andarci. Per questo appoggiamo il comitato che si oppone alla nuova Zona a Traffico Limitato tramite una raccolta firme. Io ed altri membri della Lega già abbiamo firmato, ed invitiamo tutti coloro d’accordo con il Comitato e con noi ad andare a firmare per fermare questo errore” spiega il leghista.

Che prosegue: “Forse l’idea del PD e dei suoi assessori è quella di arrivare alla completa pedonalizzazione del centro storico, una mossa che desertificherebbe Faenza favorendo i grandi centri commerciali esterni. Purtroppo non sanno imparare dagli errori già commessi. Basta guardare le città vicine, quando il PD ha chiuso i centri storici, ha di fatto messo la parola fine a tantissime attività storiche.”

Conclude Liverani: “Appoggiamo il comitato, invitiamo tutti a firmare, difatti sabato al nostro solito banchetto in Piazza del Popolo sarà possibile firmare la petizione del comitato. La battaglia del comitato è una battaglia contro la morte progressiva del centro storico che il Partito Democratico sta mettendo da tempo in atto. L’unica speranza è che dal prossimo anno ci possa essere un nuovo Sindaco e una nuova Amministrazione, che cancelli le politiche disastrose che il PD faentino ha messo in atto negli ultimi anni.”