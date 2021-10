Si apre un nuovo scenario per le sale cinematografiche dopo la decisione del governo di ripristinare la capienza al 100% nei territori in zona bianca. Rimarrà l’obbligo di indossare le mascherine, ma esercenti, distributori e produttori potranno contare su un pubblico ben più ampio per le uscite dei film in sala. Anche il pubblico giovane, quello tradizionalmente più numeroso in sala, non sta facendo mancare la propria presenza nei cinema, nonostante la campagna vaccinale partita per ultima.