Inaugurato il presepe meccanico di San Francesco: quest’anno anche un libro per ricordare padre Lambertini

E come ogni anno in tanti in fila per l’accensione del presepe meccanico di San Francesco. Un rituale che si ripete ogni anno per andare ad ammirare da vicino le novità introdotte ogni anno dal gruppo di lavoro che, dopo la morte di padre Giovanni Lambertini, ha continuato a mantenere viva la tradizione. Lo stesso Giovanni Paolo II volle vedere di persona il presepe durante la sua visita a Faenza e conoscere padre Lambertini, figura che unisce le città di Faenza e Ravenna, quest’anno raccontata in un libro ricco di testimonianze