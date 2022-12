Ladri in azione nella notte fra il 23 e il 24 dicembre a Ravenna, alla filiale della Cassa di Ravenna in via Travaglini. Il progetto criminale tuttavia non si è concluso positivamente per i due malviventi, costretti a scappare a mani vuote.

Il colpo fallito è stato catturato dalle telecamere di videosorveglianza. I due compici sono arrivati alla banca intorno alle 3 di notte. Hanno tentato di disattivare le telecamere per poi provare a forzare la porta secondaria che permette l’accesso agli uffici. Inutili anche i tentativi di scassinare lo sportello automatico dle bancomat. A quel punto i ladri hanno dovuto abbandonare il piano.

Le indagini sono affidate alle Polizia di Stato. In via Travaglini anche la Scientifica per cercare elementi che possano ricondurre all’identità dei due responsabili. Diversi comunque i danni alla filiale.

