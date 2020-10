La Regione risolva il problema del turn over dei medici di famiglia in provincia di Ravenna. A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere Andrea Liverani (Lega) che sottolinea soprattutto la situazione di Lugo.

“Si è arrivati al paradosso del caso di un cittadino che, costretto a individuare un nuovo medico di famiglia a causa del pensionamento del proprio, si è visto rifiutare due scelte dall’Ausl per poi essere assegnato a un nuovo medico dall’Ausl che, a sua volta, è andato in pensione nell’arco di poco meno di un mese”, spiega Liverani, che proprio alla luce di situazioni analoghe interroga la Giunta per sapere “come voglia risolvere la pesantissima situazione di turn-over che si è determinata nella medicina di base in provincia di Ravenna e a Lugo in particolare”.