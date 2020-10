Massimo Isola presenta la nuova giunta alla guida di Faenza

Presentata la nuova giunta di Faenza. Saranno 7 gli assessori ad affiancare Massimo Isola nella guida della città per i prossimi 5 anni. Tutti volti nuovi alla guida di Faenza, ma qualcuno con alle spalle già l’esperienza di assessore in altri Comuni. Isola terrà per sé le deleghe a sanità cultura, ceramica, palio e partecipazione. Andrea Fabbri sarà il vicesindaco, con deleghe a sviluppo economico, centro storico e progettazione strategica. Davide Agresti, in quota Faenza Cresce, sarà assessore a welfare, Europa e smart city. Milena Barzaglia, già assessore a Casola Valsenio, avrà le deleghe al bilancio e ai lavori pubblici. Massimo Bosi sarà l’espressione del Movimento 5 Stelle in giunta con deleghe a sicurezza, trasparenza e spazi verdi. Luca Ortolani, per Coraggiosa, avrà urbanistica e ambiente. Martina Laghi unirà scuola, formazione e sport. Rossella Fabbri, già assessore a Cervia, scelta nelle file di Italia Viva, avrà il compito di far fare un salto di qualità al turismo, sarà però contemporaneamente l’unico assessore part-time, mentre tutti gli altri saranno impiegati a tempo pieno.