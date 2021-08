“Nel giorno successivo all’anniversario dell’indipendenza dello Stato dell’Afghanistan (19 agosto 1919), seguendo con apprensione le cronache e gli sviluppi degli ultimi giorni, l’Amministrazione Comunale esprime vicinanza alla popolazione locale; in particolar modo alla popolazione giovanile – si stima che oltre il 50% della popolazione afghana abbia meno di 20 anni – e alla popolazione femminile”.

L’Amministrazione auspica che l’Unione Europea e la comunità internazionale tutta vigilino sui processi in corso e offrano vie sicure e legali di salvaguardia per i cittadini afgani in cerca di asilo.

Negli ultimi mesi, grazie al prezioso lavoro dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, sono stati accolti nel territorio faentino, tramite i “corridoi umanitari”, due minori richiedenti protezione internazionale originari proprio di uno Stato dell’Asia centrale.

“Una testimonianza concreta e simbolica della convinzione che pace e dialogo siano perseguibili anche grazie all’impegno degli Enti Locali e delle loro comunità. Convinzione che, in queste giornate così difficili per il popolo afgano, l’Amministrazione sente il dovere e la necessità di ribadire”.