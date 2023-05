L’Emilia-Romagna ti aspetta

Presentata al Grand Hotel di Rimini, presente la Ministra al Turismo Daniela Santanché, la campagna promozionale per rilanciare la stagione estiva in Emilia-Romagna. “Siamo pronti ad accogliere i visitatori dall’Italia e dall’estero, un messaggio che deve arrivare forte e chiaro” ha detto Stefano Bonaccini. Tante le azioni previste per promuovere la regolare partenza dopo l’alluvione. Presenti anche il presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il sindaco di Imola Marco Panieri. Ottimismo da parte dell’assessore regionale, Andrea Corsini.