“Letture di stile” è l’evento organizzato da Giorgia Monastero titolare della location “tre pizzichi di sale” a Ravenna. Durante le due serate del 2 e 3 dicembre dalle ore 18.00 verrà servito un aperitivo ed il ricavato sarà devoluto al reparto pediatrico di Ravenna, Santa Maria delle Croci, per la ricerca contro i tumori. “tre pizzichi di sale” ospiterà il calciatore di fama internazionale Aldo Serena che, in tale occasione, presenterà il suo libro “I miei colpi di testa” e l’azienda di moda Épaule6419 che cavalca le passerelle di Milano e si presenta a testa alta al “Red carpet”.

Aldo Serena ci racconterà aneddoti e curiosità riguardanti la sua carriera calcistica e risponderà alle domande di un giornalista e a quelle dei tifosi che tanto l’hanno apprezzato durante il lungo periodo di successo.

In collaborazione la libreria Mondadori di Ravenna metterà a disposizione le copie del libro che verranno a richiesta autografate e dedicate al pubblico partecipante. Aldo Serena devolverà il suo compenso per la ricerca al reparto oncologico di Milano.

Épaule6419 con una collezione di lusso consapevole che esalta la donna metropolitana e non solo, ci presenteranno modelli esclusivi da indossare in ogni occasione. Capi che durano nel tempo che sanno emozionare attraverso una sartoria di grande eccellenza con un made in Italy a 360°.

Serate da ricordare in un contesto natalizio proposto da “tre pizzichi di sale” che mette a disposizione la sua location dando risalto alla movida ravennate dove il connubio tra lettura, stile e solidarietà sono i capi saldi delle due serate: incontri che ci permetteranno di scaldare molti cuori.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Contattare segreteria tre pizzichi di sale 339 21 29 609