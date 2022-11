Onda Rosa Indipendente: un premio del Comune di Faenza alle donne artiste e musiciste. Premiate: Anna De Leo, Angela De Leo, Silvia Wakte, Giorgia Montevecchi, Daniela Peroni e Silvia Valtieri. Assente, perché in tour, Gloria Turrini.

Il MEI, con Giordano Sangiorgi e Roberta Barberini, ha prima presentato, insieme al Ministero della Cultura che ha portato il suo saluto, i primi dati del primo anno di Osservatorio sulla Parità di Genere in ambito culturale e musicale. I dati parlano dell’esistenza in ambito musicale di un gender gap

molto forte che cresce mano a mano. Se infatti a livello di musica di base in ambito pop molto spesso,

come accade anche al MEI di Faenza, le presenze femminili e maschili si equivalgono, si passa al 27% soltanto di presenza femminile nell’ambito professionistico e si arriva a 1 sola donna nelle classifiche

Topo Ten musicali in Italia quando si arriva al grande successo.

L’Osservatorio lavorerà per superare questo gap e sotto questo aspetto il MEI è impegnato da dieci anni in questa battaglia sia nelle sue scelte quotidiane che con l’Onda Rosa Indipendente che ha celebrato quest’anno i suoi 10 anni di attività.

Al termine delle performance delle artiste premiate, l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Faenza Milena Barzaglia, l’assessore alla Scuola Martina Laghi e l’assessore al Turismo Federica Rosetti del Comune di Faenza, accompagnate dal Presidente del Consiglio Comunale Niccolo Bosi e

dall’Assessore ai Giovani Davide Agresti hanno premiato con una preziosa ceramica di Faenza le artiste faentine.

A conclusione della serata è tornata sul palco la Piccadilly Lady Jazz Band con Giulia Facco, Giulia Barba, Diana Paiva Cruz e Chiara Brighenti, insieme al pianista Matteo Zaccherini.