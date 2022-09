Dopo il buon riscontro di pubblico per la visita guidata di giovedì scorso con il veterinario Fabio Dall’Osso al Parco Bucci organizzata dalla Ludoteca di Faenza durante la quale tanti bambini accompagnati da nonni e genitori hanno preso parte all’iniziativa per ascoltare la storia del grande polmone verde della città e delle principali specie animali e vegetali presenti, la Ludoteca presenta i suoi appuntamenti per il mese di ottobre.

I prossimi appuntamenti, nella sua sede in via Cantoni 48, sono in programma lunedì 3 (ore 16.30) con la realizzazione di ‘Scaccia pensieri’ (7-14 anni); mercoledì 5 ottobre alle 10 ‘Rotoli e rotolini: costruire animaletti con i rotoli di cartoncino’ (1-6 anni). Giovedì 6, alle 16.30, nell’ambito del Festival della Comunità educante, ‘Costruzione di giochi di una volta’ (7-14 anni); lunedì 10 (ore 16.30), ‘Decoriamo la Ludoteca’ (7-14 anni). Martedì 11, alle 16,30, il medico veterinario, Fabio Dall’Osso, parlerà de ‘Il lupo fa paura, ma solo nelle favole’ per bambini dai 3 ai 6 anni mentre quelli fino ai tre anni potranno dedicarsi al gioco libero con Ludolandia. Giovedì 13 (ore 16.30), ‘Decoriamo la Ludoteca’ (7-14 anni); lunedì 17 (ore 16.30), ‘Riciclarte, la compostiera si trasforma in arte’ (7-14 anni). Martedì 18, alle 16.30, per i bimbi tra i tre e i sei anni è in programma ‘Progetto energy day: terra e bulbi’ mentre i più piccini potranno dedicarsi a ‘Rici-gioco’ momenti ludici con materiale riciclato. I due appuntamenti verranno riproposti mercoledì 19 alle 10 per le scolaresche. Per i ragazzi dai 7 ai 14 anni, alle 16.30, giovedì 20 ‘per gli Energy Days l’attività ‘UnOrtoInVaso’ e lunedì 24, ‘The sun’. Martedì 25 ottobre, alle 16,30, ‘Sapore d’autunno: giochiamo con foglie, rami e altri oggetti del bosco’ (1-6 anni) e il giorno dopo, mercoledì 26 alle 10, stessa attività per le scolaresche. Ultimi due appuntamenti per il mese di ottobre dedicati ai ragazzi dai 7 ai 14 anni (ore 16.30): giovedì 27 ‘The sun’ e lunedì 31 ‘Decupage’.

La Ludoteca è aperta non solo per i laboratori ma anche per il gioco libero il martedì dalle 15 alle 18 e il mercoledì dalle 9 alle 12. Tutte le attività sono a prenotazione obbligatoria e a numero contingentato telefonando ai numeri 0546 28604 o 334 7069437, oppure scrivendo a: ludoteca@romagnafaentina.it. In caso di impossibilità a partecipare alle attività dopo aver prenotato è necessario disdire così da permettere ad altri di prendere il posto.