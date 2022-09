In occasione della prima gara di campionato che vedrà l’OraSì Ravenna ospitare la Giorgio Tesi Group Pistoia al Pala de Andrè, domenica 2 ottobre alle ore 18, tra il pubblico sarà presente un gruppo di 30 ragazzi (più 2 educatori) del Centro di Aggregazione Quake.

Il Centro è uno spazio di aggregazione giovanile, pensato per i ragazzi e le ragazze di età compresa fra gli 11 e i 17 anni. Inizialmente gestito dal Servizio Decentramento del Comune di Ravenna in collaborazione con i Servizi Sociali, è attualmente un servizio coordinato dal Comune di Ravenna – Assessorato Politiche Giovanili. Il Centro è operativo in continuità dal 1994 ed ha mantenuto da allora la medesima sede.

L’iscrizione per entrare al quake è gratuita e vale un anno. Le proposte, che possono anche essere diversificate in base all’età, alle propensioni e interessi dei ragazzi, riguardano principalmente attività promozionali della risorsa giovanile, attività aggregative e di socializzazione, attività manuali/laboratoriali/ludico/ricreative, attività sportive, non agonistiche, corsi di musica (batteria e chitarra), educazione alla legalità, uscite e visite, formazione e orientamento ai servizi territoriali rivolti alle giovani generazioni, attività multimediali: postazioni internet e i relativi servizi gratuiti.

I ragazzi vengono responsabilizzati anche attraverso l’elezione di un rappresentante, che fa da “tramite” con gli educatori per organizzare eventi o per eventuali proposte dei ragazzi stessi. Negli ultimi anni, grazie agli sforzi dell’assessorato, sono stati realizzate novità di grande rilevanza sociale e che mirano ad aggregare ancore di più, come una cucina nuova (dove si svolgono i laboratori), due aule per il doposcuola (c’è una grande richiesta per svolgere i compiti, totalmente in maniera gratuita), una web radio ed infine il campo da basket. Tutto finalizzato a dare un luogo “alternativo” alla strada ai ragazzi, dove potersi incontrare.