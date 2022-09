Sessanta atleti alla conquista dei campionati italiani di triathlon. Si presenta così, Ravenna, alla manifestazione nazionale, in programma sabato 1 e domenica 2 ottobre a Cervia. Il Triathlon Team Ravenna, dunque, è pronto ad affrontare i migliori specialisti del settore che, in queste ore, stanno arrivando in Romagna da tutto lo Stivale.

Sabato, nello specifico, è prevista la prova individuale di triathlon sprint – in cui verranno assegnati i titoli assoluti e ‘age group’ – con 18 sportivi ravennati in lizza per la vittoria. Domenica, invece, oltre alla staffetta mista 2+2, prenderà il via anche la classica ‘Coppa Crono’, con la partecipazione di 40 atleti della nostra città.

La specialità sprint si svolge sulla distanza in mare di 750 metri, seguita dalla prova di ciclismo con 3 giri del percorso cittadino per 20 km e termina sulla spiaggia del Fantini Club, con la frazione run di 5 km.

Il sodalizio che ha già festeggiato i 10 anni di attività si compone di circa 80 triatleti che partecipano a gare dallo sprint all’Ironman in tutta Europa, mentre 20 sono i “triathlon Kids” (il settore giovanile che comprende minitriatleti dai 6 ai 15 anni), ovvero i primi giovanissimi che diventeranno i triatleti di domani, allevati e allenati a praticare le tre discipline sin dalla più tenera età.

Nel frattempo si festeggia anche la seconda posizione di società nella classifica regionale, in cui sono saliti al vertice delle singole categorie quattro ravennati: Giorgia D’angeli, Barbara Lodi, Gerardo Langone e Stefano Giorgetti. Giovanni Ambrosio è invece secondo nel M5, mentre Davide Visuali è terzo nel M3.