Per Fausto Mazzotti del Consorzio In Bassa Romagna la nostra vocazione di catalizzatore del sistema commerciale, produttivo e dei servizi del territorio ci ha portati a sostenere attivamente la promozione ed organizzazione della manifestazione Giardini&Terrazzi – vE’rde&Friends che consideriamo un volano capace di contribuire a ridare fiducia alle imprese non solo consorziate, dopo i fatti dell’alluvione. Con il circuito “a Pranzo ed a Cena con i Fiori e le Piante” costituito da ristoranti e pubblici esercizi della Bassa Romagna, i visitatori di G&T ed i turisti, potranno apprezzare portate o interi menu a tema che utilizzano nella preparazione i fiori edibili e le piante, rinnovando la storica tradizione romagnola.

Lo spirito e la pratica della nostra attività si può ricondurre concettualmente, afferma Abramo Romanelli di Banca Generali Private, ai contenuti del docufilm Time to Change firmato dal fotografo Stefano Guindani che Banca Generali ha prodotto e presentato in anteprima al festival del Cinema di Venezia sull’Agenda Onu. Un viaggio intorno al mondo per raccontare attraverso la lente del suo obiettivo, lo stato di realizzazione dei 17 ambiziosi traguardi definiti dalle Nazioni Unite (SDGs) nell’Agenda 2030. Questa nostra visione è in sintonia con l’attività di Giardini&Terrazzi – VE’rde&Friends a cui abbiamo deciso di partecipare attivando un Punto Dialogo per i privati e le aziende che intendessero realizzare nel 2024 investimenti usufruendo dei benefici fiscali previsti dal “Bonus Verde” e non solo; ospitando la mostra “Fiori ad Arte” del green designer Roberto Malagoli, presso la nostra sede di Lugo di Romagna e partecipando al convegno sull’ecosostenibilità.

La cura dei giardini e dei terrazzi e degli spazi verdi in genere, prosegue Oddone Sangiorgi non é solo un piacere diffuso e quasi terapeutico , Il florovivaismo italiano è in crescita. L’Istat rileva per il 2023 un valore di produzione di 3,1 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi per fiori e piante in vaso e quasi 1,7 miliardi per i vivai. Nel comparto operano oltre 27mila imprese con circa 100mila addetti al 15 settembre 2023. Tornado alla manifestazione di Lugo , protagoniste d’eccellenza, oltre alla selezione di rose contemporanee saranno le piante mediterranee e le erbe aromatiche, che spiccano tra le varietà che gli amanti del verde vorrebbero coltivare, adatte anche a terrazzi e balconi. Anche l’orto è tra i primi posti nella “wishlist” di italiani, più dell’81% dichiara di preferire i prodotti “homegrown”.

Siamo molto soddisfatti prosegue Sangiorgi dei contenuti e delle collaborazioni attuate ,oltre a quelle già citate, tra le altre, con la Biblioteca Comunale Fabrizio Trisi, la suggestiva mostra Forever Flowers presso A.N.G.E.L.O. Vintage Palace di Lugo, la mostra di fotografia, dipinti ed installazioni del Green Designer Roberto Malagoli presso la sede di Banca Generali Private di lugo, l’appuntamento del Caffè Letterario con lo scrittore torinese Carlo Tosco, il wellness naturale con L’erboristeria Clorofilla e, come si dice…last but not least… il convegno di giovedi 4 aprile 2024, alle ore 17,30 presso la sala museale Baracca, della Rocca Estense di Lugo “ Sguardo al Futuro più sostenibile e Rispettoso per l’Ambiente” in cui abbiamo chiesto ai relatori, amministratori e testimoni di portare esperienze concrete e dirette di cosa hanno fatto e si potrà fare per migliorare e vivere secondo i principi e la pratica dell’ecosostenibilità.