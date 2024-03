Omaggio a Marescotti: film, eventi, incontri e una mostra ad un anno dalla scomparsa

Film, incontri con i registi, eventi, una mostra e un concorso per dicitori di poesia dialettale romagnola per ricordare Ivano Marescotti, ad un anno dalla scomparsa. Prenderà il via giovedì 28 marzo, al cinema-teatro Gulliver di Alfonsine, “Omaggio a Marescotti”, rassegna curata da Arci Ravenna, in collaborazione con Erika Leonelli, Accademia Baccano, Proloco Alfonsine e con i Comuni di Alfonsine e Bagnacavallo. Giovedì sarà proiettato il film Bérbablù. Gli altri titoli in sala saranno “Strane storie – Racconti di fine secolo” e il documentario “Buio in sala”, dedicato al cinema di Villanova.