L’Enpa cerca volontari per aiutare gli animali in difficoltà e lancia l’allarme: “Scorte di cibo sotto il livello di guardia”

L’emergenza sanitaria sta mettendo alla prova anche l’Enpa della sezione di Ravenna, che da anni si occupa di aiutare gli animali in difficoltà fornendo loro cibo e cure. Senza la possibilità infatti di allestire banchetti o organizzare cene di beneficenza per raccogliere fondi da destinare agli animali l’associazione ha incontrato diverse difficoltà durante il 2020, e per questo l’Enpa ha bisogno di nuovi volontari e persone generose per continuare a svolgere al meglio le proprie attività.

Enpa Sezione Provinciale di Ravenna

Via Corti alle Mura 68, 48121 Ravenna

tel: 054436944

Ufficio aperto dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

IBAN (per donazioni): IT85V0627013101CC0840262000