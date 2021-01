“Nella tarda mattinata di oggi, in tutti i punti di accesso alla prenotazione Cup, si sono verificati difficoltà e rallentamenti nell’accettazione e gestione delle prenotazioni con ricette dematerializzate. Ciò è imputabile ad un malfunzionamento del sistema centrale nazionale Sac. Ci scusiamo con i cittadini per il disguido occorso e confidiamo in una risoluzione a breve del disservizio” afferma l’Ausl della Romagna.