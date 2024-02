Imprese in crisi salvate dai dipendenti, che si organizzano in cooperativa per rilevare e rigenerare l’azienda: sono i cosiddetti “Workers buyout” (Wbo). Ma come si arriva a questo risultato? Quali sono i passaggi e i presupposti necessari, gli aspetti normativi, giuridici e fiscali?

Se ne parla lunedì 12 febbraio 2024 a Ravenna, in occasione del convegno “Workers buyout in cooperativa” organizzato da Legacoop Romagna, in collaborazione con le Cna di Forlì-Cesena e Ravenna, l’Associazione nazionale forense (Anf) di Forlì-Cesena e l’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) di Forlì-Cesena e Ravenna.

Il convegno si aprirà alle 15 con i saluti di Armando Strinati, responsabile cooperative servizi di Legacoop Romagna, e dei presidenti di Anf Forlì-Cesena, Aiga Forlì-Cesena e Aiga Ravenna, gli avvocati Maria Gabriella Di Pentima, Luca Boschetti e Viola Bravi.

Gli interventi saranno aperti da Francesca Montalti, responsabile coop industriali di Legacoop Produzione e Servizi, che affronterà il tema del Workers buyout come strumento a supporto del ricambio generazionale. Seguirà Luca Petrone, consulente legale di Federcoop Romagna, che illustrerà l’inquadramento normativo della cooperativa di lavoro. Alessandro Viola, responsabile istruttoria e sviluppo di CFI, parlerà degli strumenti di finanza cooperativa. Maria Cuomo, componente del direttivo Aiga Forlì-Cesena e avvocato esperto di crisi d’impresa, discuterà dello strumento del Wbo alla luce della nuova normativa. Marco Laghi, responsabile provinciale Crea Impresa di Cna Forlì-Cesena, affronterà il tema del ricambio generazionale nella piccola e media impresa. Infine, Francesca Sirri, dottore commercialista e responsabile consulenza societaria e servizio contenzioso Cna Ravenna, esaminerà gli aspetti fiscali della materia.

L’evento è accreditato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga) e garantisce 2 crediti ai fini della formazione professionale continua degli avvocati.