Le urbanizzazioni di Ghilana e Biancanigo potrebbero essere fermate: “Manca la sicurezza”

Le aree della Ghilana e di Biancanigo dove sono previste nuove abitazioni non possono essere ritenute sicure. Le urbanizzazioni che da tempo stanno facendo discutere nella Romagna Faentina potrebbero essere bloccate. Manca infatti ancora il piano di messa in sicurezza del territorio che deve redigere la struttura commissariale, il piano che dovrebbe garantire alle zone di Faenza e Castel Bolognese colpite dall’alluvione di salvarsi in caso di un nuovo evento simile al maggio scorso. I pareri definitivi sui due progetti edili dovrebbero arrivare a fine mese, poi saranno i rispettivi consigli comunali a doversi esprimere