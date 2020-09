Elezioni. Le proposte per il centro storico del candidato sindaco Paolo Viglianti

È andato in scena al Rione Verde il dibattito fra i quattro candidati a sindaco di Faenza organizzato da Confcommercio e da Confesercenti in vista del voto del 20-21 settembre. Un confronto incentrato interamente sul futuro del centro storico e delle sue numerose attività. Le due associazioni di categoria hanno quindi chiesto a chi governerà la città per i prossimi anni quali tipologie di intervento saranno messe in campo per sostenere gli esercenti, quali interventi in tema di mobilità, viabilità e parcheggi e quale sostegno sarà dato alla vita del centro storico manfredo.