Chiuso lo spoglio in tutta la provincia di Ravenna, 400 sezioni, dopo il voto per le elezioni Europee. Hanno votato 169.263 elettori, ovvero il 58,09% degli avventi diritto. Partito Democratico il più votato con 38,11% dei voti, seguito da Fratelli d’Italia con 27,18% e poi M5s 7,03% e Lega Salvini Premier 6,15%.

 

Ecco i voti delle liste in gara: 

Liste Voti %

 

Ecco i voti di ciascun candidato in gara:

PARTITO DEMOCRATICO

Candidato Preferenze

 

FRATELLI D’ITALIA

Candidato Preferenze
MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato Preferenze

 

LEGA SALVINI PREMIER

Candidato Preferenze

 

ALLEANZA VERDI E SINISTRA

Candidato Preferenze

 

FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE

Candidato Preferenze

 

AZIONE – SIAMO EUROPEI

Candidato Preferenze

 

 STATI UNITI D’EUROPA

Candidato Preferenze

 

PACE TERRA DIGNITA’

Candidato Preferenze

 

LIBERTA’

Candidato Preferenze

 

ALTERNATIVA POPOLARE

Candidato Preferenze

 

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)

Candidato Preferenze

Articoli correlatiDi più dello stesso autore