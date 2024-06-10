Chiuso lo spoglio in tutta la provincia di Ravenna, 400 sezioni, dopo il voto per le elezioni Europee. Hanno votato 169.263 elettori, ovvero il 58,09% degli avventi diritto. Partito Democratico il più votato con 38,11% dei voti, seguito da Fratelli d’Italia con 27,18% e poi M5s 7,03% e Lega Salvini Premier 6,15%.
Ecco i voti delle liste in gara:
|Liste
|Voti
|%
|PARTITO DEMOCRATICO
|64.514
|38,11
|FRATELLI D’ITALIA
|45.999
|27,18
|MOVIMENTO 5 STELLE
|11.896
|7,03
|LEGA SALVINI PREMIER
|10.403
|6,15
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|9.929
|5,87
|FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE
|9.416
|5,56
|AZIONE – SIAMO EUROPEI
|5.397
|3,19
|STATI UNITI D’EUROPA
|5.351
|3,16
|PACE TERRA DIGNITA’
|4.236
|2,50
|LIBERTA’
|1.270
|0,75
|ALTERNATIVA POPOLARE
|592
|0,35
|SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)
|260
|0,15
|TOTALE LISTE
|169.263
|100
Ecco i voti di ciascun candidato in gara:
PARTITO DEMOCRATICO
|Candidato
|Preferenze
|BONACCINI STEFANO
|22.835
|GUALMINI ELISABETTA
|2.857
|CORRADO ANNALISA
|2.337
|ZAN ALESSANDRO
|2.210
|MORETTI ALESSANDRA
|1.962
|PINI GIUDITTA
|1.267
|MUMOLO ANTONIO
|872
|PEDRETTI IVAN
|621
|PANINI SILVIA
|417
|SALTARELLI MARCELLO
|230
|ZANONI ANDREA
|152
|FERRARI SARA
|130
|GAZZOLO PAOLA
|80
|VITO SARA
|56
|GENNARI LORENZO
FRATELLI D’ITALIA
|Candidato
|Preferenze
|MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA
|13.534
|CAVEDAGNA STEFANO DETTO CAVEDANIA
|2.158
|SIBIANO PIERGIACOMO DETTO PIGA
|1.426
|BERLATO SERGIO ANTONIO
|352
|GARAGNANI GUGLIELMO
|287
|AMBROSI ALESSIA
|104
|DONAZZAN ELENA
|63
|MORGANTE MADDALENA
|55
|CIRIANI ALESSANDRO
|52
|MANTOVAN VALERIA
|47
|BOLLA SILVIA
|30
|ARGENTI ANTONELLA
|24
|OLIVETTI ANNA
|23
|POLATO DANIELE
|23
|PAVANETTO LUCAS
|11
MOVIMENTO 5 STELLE
|Candidato
|Preferenze
|PIGNEDOLI SABRINA
|421
|ZATTINI GIACOMO
|347
|BIGGERI UGO
|238
|BERNINI PAOLO
|224
|PLUDA MARTINA
|200
|MORSIANI CINZIA
|199
|BOLOGNESI RADA
|144
|PANZA FULVIA
|56
|MALAK MOHAMAD KAMEL DETTO PINO
|43
|GORI PAOLA
|38
|FERRI MARIA ANGELA
|23
|BRAGHETTA STEFANIA
|15
|BARDIN ANDREA
|12
|NICOLINI DIEGO
|11
|ANTIDORMI CESIDIO DETTO ANTI
|6
LEGA SALVINI PREMIER
|Candidato
|Preferenze
|VANNACCI ROBERTO
|3.121
|CONTI ROBERTA
|383
|BARGI STEFANO
|232
|CISINT ANNA MARIA
|135
|BASSO ALESSANDRA
|105
|BORCHIA PAOLO
|70
|CONTE ROSANNA
|65
|LIZZI ELENA
|54
|ZANNIER STEFANO
|20
|LAZZARINI ARIANNA
|16
|OCCHI EMILIANO
|16
|MARTINI MORENA
|10
|PIZZOLI ROBERTO
|7
|MANERA ALESSANDRO
|5
|PACCHER ROBERTO DETTO PACHER
|1
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|Candidato
|Preferenze
|LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO
|1.076
|GUARDA CRISTINA
|497
|DALL’OLIO NICOLA
|144
|TODARO JESSICA DETTA JESSICA TODARO BELLINATI
|135
|FOPPA BRIGITTE
|127
|CUGINI JESSICA VERONICA
|115
|FILIPPI ALESSANDRA
|77
|TRANDE PAOLO
|73
|OIAN EMANUEL
|68
|CAPRINI FRANCESCA
|62
|FRANCESCHINI ALESSANDRO
|57
|GIORGI GIULIA
|49
|GONELLA FRANCESCO
|22
|MION ALESSANDRA
|20
|DALL’AGATA STEFANO
|16
FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE
|Candidato
|Preferenze
|TAJANI ANTONIO
|1.400
|TASSINARI ROSARIA
|442
|TOSI FLAVIO
|113
|SAVINO SANDRA
|76
|GAZZINI MATTEO
|48
|COPPI FRANCESCO
|36
|CENINI ANTONIO DETTO CENNO
|35
|SERVIDORI ALESSANDRA
|28
|MOLEA BRUNO
|27
|PLATIS ANTONIO
|24
|ANDRETTA CRISTINA
|13
|DOTTO ISABELLA
|9
|AVRUSCIO GIAMPIERO
|6
|CORROPPOLI ARIANNA
|2
|ONISTO DEBORAH
|1
AZIONE – SIAMO EUROPEI
|Candidato
|Preferenze
|CALENDA CARLO
|659
|PIZZAROTTI FEDERICO
|315
|MASPERI VALERIANA MARIA
|258
|BONETTI ELENA
|250
|POGGIALI GIOVANNI
|243
|PASQUALETTO CARLO
|93
|RAFFAELLI MARIO
|68
|BISIN LARA
|52
|SABBATI FEDERICA
|45
|COSTANTINI UMBERTO
|36
|RIGHETTI GIUDITTA
|14
|KÖLLENSPERGER PAUL DETTO PAUL
|13
|FATTORE SILVIA
|8
|CARGIOLI STEFANIA
|6
|MORTANDELLO RICCARDO
|3
STATI UNITI D’EUROPA
|Candidato
|Preferenze
|SOLDO ANTONELLA
|397
|PIGONI GIULIA
|314
|WATSON GRAHAM ROBERT
|256
|BRAGAGNI FRANCESCO
|154
|SHMORHAY KATERYNA DETTA KATYA
|125
|SALJIHU MUHAREM DETTO MARCO
|106
|SORINA MARINA
|90
|BENDINELLI DAVIDE
|72
|MORETTI MARIA LAURA
|68
|CESARI NICOLA
|61
|PASETTO GIORGIO
|37
|CHIELLINO GABRIELLA
|16
|VALCANOVER FABIO
|16
|PEZZUTO AURORA
|16
|GIORDANI LUIGI
|1
PACE TERRA DIGNITA’
|Candidato
|Preferenze
|SANTORO MICHELE
|914
|STAMBOULIS ELECTRA
|263
|SABENE BENEDETTA
|112
|LA VALLE RANIERO LUIGI
|101
|AL ZEER KHALED
|68
|DONGO DARIO
|66
|TAGLIAVINI ELISA
|59
|ROSSI PAOLO
|57
|ALLOCATI VALERIA
|46
|BOMPIANI GINEVRA ROBERTA
|36
|CUCURNIA FIAMMETTA
|34
|ARDENI PIER-GIORGIO
|21
|GUERRA ALESSANDRA
|16
|GALLO LUIGI
|11
|DI MATTEO FRANCESCO
|4
LIBERTA’
|Candidato
|Preferenze
|CUNIAL SARA
|155
|AMODEO FRANCESCO
|153
|RIZZI ENRICO
|100
|DE CARLI MIRKO
|92
|PASI CINZIA
|71
|SILVAGNI PAOLO DETTO VALLEVERDE
|70
|DE LUCA CATENO
|55
|ROSSI UGO
|26
|BECCARI MAURO
|16
|CASTELLI LAURA
|14
|COMENCINI VITO
|12
|TRIPOLI GIORGIA
|8
|MICHELON CHIARA VANESSA
|6
|KHAIOUI MERYEM DETTA MARIA
|1
|KAUSAR REHANA
|0
ALTERNATIVA POPOLARE
|Candidato
|Preferenze
|BANDECCHI STEFANO
|73
|PREVIATI BARBARA
|4
|ALLI PAOLO
|3
|CHERMAZ LUCREZIA
|2
|BOSI ALBERTO
|2
|GRUBER SABINE
|2
|NARDELLI MIRIAM
|1
|SCHENARDI MARCO
|1
|PILATI SILVIA
|1
|BRUSCHI FILIPPO
|0
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)
|Candidato
|Preferenze
|DORFMANN HERBERT
|9
|BERGAMO ROBERTA
|4
|PADOVAN FRANCA
|3
|THALER URSULA
|1
|NAGLER FELIX
|0
|VON DELLEMANN OTTO
|0