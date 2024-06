“L’8 giugno scorso, un gruppo di residenti e imprenditori ha lanciato una petizione, indirizzata al Prefetto, per proporre soluzioni concrete e urgenti alle condizioni di disordine e di degrado in cui versa l’area di piazza Baracca. Secolare porta d’ingresso alla città e suo biglietto da visita, essa merita in effetti di essere risollevata da ogni bruttura e valorizzata.

La circolazione stradale ininterrottamente confusa e caotica, come le malvivenze e le indecenze seriali, che sono le sconcezze più note da bonificare (denunciate insistentemente e fermamente da Lista per Ravenna per più anni, anche con qualche risultato), sono evidenziate organicamente nella petizione esponendone le cause. Allo stesso tempo, sono indicati alle amministrazioni pubbliche locali e alle relative forze dell’ordine i rimedi e le innovazioni capaci di introdurre riordino, sicurezza, decoro e accoglienza. Ma il progetto è anche orientato a collegare armonicamente il risanamento e la rinascita della piazza con il percorso turistico, tutto da strutturare e sviluppare esaltandone le suggestive bellezze monumentali, archeologiche e artistiche, che congiunge piazza della Resistenza, ex Foro Boario, passando per viale Baracca, con la zona di San Vitale e con porta Teguriense, principale accesso antico alla zona monumentale della città.

Senza nulla anticipare della presentazione che verrà resa pubblica, Lista per Ravenna plaude e si associa all’iniziativa.”

Alvaro Ancisi

(capogruppo di Lista per Ravenna)