La Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari (Fidapa) sezione di Ravenna ha assegnato quattro borse di studio alle studentesse del corso di laurea in Medicina e chirurgia di Ravenna che hanno ottenuto i migliori risultati durante le prove d’esame. Le borse di studio sono andate a ognuno dei quattro anni di corso attivati.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti, giunta alla quarta edizione, si è svolta nella appena rinnovata sede del corso di laurea di Medicina e chirurgia in viale Randi, alla presenza della presidentessa della sezione di Ravenna della Fidapa Antonella Casadio, delle due past president Patrizia Ravagli e Daniela Poggiali, della coordinatrice del corso di laurea Mirella Falconi e della responsabile dei Laboratori didattici del corso di laurea Valentina Gatta.

Le studentesse premiate sono: Alessia Zoccoli, iscritta alprimo anno; Camilla Draghetti, iscritta al secondo anno; Emma Rossetto, iscritta al terzo anno; Marianna Iacono, iscritta al quarto anno.

Fidapa, associazione che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne nei molteplici ambiti della società, è a fianco del corso di laurea in Medicina e chirurgia di Ravenna fin dal suo avvio, nella ferma convinzione della sua importante valenza non solo in ambito sanitario ma anche per le ricadute in ambito sociale e culturale.