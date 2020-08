Da ieri la scuola di musica Giuseppe Sarti di Faenza ospita la 17° Edizione del Corso Musicale Estivo “Marco Allegri”, rivolto a musicisti di tutte le età e di tutti i livelli di preparazione, dall’avviamento fino al perfezionamento postlaurea.

Nonostante l’emergenza sanitaria abbia compromesso e limitato il settore culturale, i direttori artistici Chiara Cattani, clavicembalista e pianista, Roberto Noferini, violinista, e Daniele Sabatani, referente per il settore jazz, hanno continuato a credere nella fattibilità del corso. La tenacia è stata ripagata da un boom di iscrizioni senza precedenti: 140 gli iscritti (e ancora le iscrizioni sono aperte per i corsi che inizieranno il 26 agosto) e 30 gli insegnanti, sono ospitati con le loro famiglie nelle strutture alberghiere faentine e possono beneficiare di sconti nei pubblici esercizi grazie a convenzioni attivate.

Docenti prime parti dei più importanti Teatri e Fondazioni Liriche italiane, concertisti di chiara fama, insegnanti provenienti dai Conservatori di tutta la penisola, tra cui ricordiamo Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala di Milano, Libero Lanzilotta, primo contrabbasso dell’Accademia Santa Cecilia, Daniela Pini, cantante lirica, Fabio Petretti, sassofonista jazz, e il laboratorio orchestrale, che riunisce un altissimo numero di partecipanti, consentiranno agli allievi di realizzare una impareggiabile esperienza di condivisione e crescita musicale personale. Grazie alla direttrice Chiara Cattani sarà attivato da quest’anno il dipartimento dedicato alla musica antica che sta attirando un ampio numero di iscritti.

Faenza dunque, nei prossimi giorni sarà animata dalle esibizioni di musica classica, jazz e barocca che gli allievi offriranno alla cittadinanza negli spazi del convento ex salesiani: martedì 25 agosto alle 21 è in programma il concerto della classe di pianoforte del professor Denis Zardi, il 26 (al Chiostro) e il 27 due concerti tenuti dagli insegnanti dei corsi, sempre alle 21.

Martedì 29 agosto alle 20.30 si svolgerà l’evento più significativo del Corso: il concerto dell’orchestra degli allievi, diretta dal M° Jacopo Rivani, e il 30 e il 31 ancora musica dal pomeriggio fino a sera inoltrata grazie agli allievi di tutte le classi di strumento.

Il Corso Marco Allegri nasce nel 2004 a Castrocaro Terme – Terra del Sole, grazie ad Enrico ed Anna Allegri, che rendono così omaggio al loro figlio Marco, trombonista, prematuramente scomparso. Si connota subito per la sua versatilità nell’ampia scelta dei corsi (tutti gli strumenti classici e jazz) e per la possibilità data a tutti di partecipare, principianti e già diplomati, ognuno con le proprie esigenze. I direttori artistici Chiara Cattani, clavicembalista e pianista, e Roberto Noferini, violinista, unitamente a Daniele Sabatani, referente per il settore jazz, da tanti anni credono fortemente nel progetto di Enrico ed Anna Allegri e, tramite la fondazione dell’Associazione Maioliche Musicali, continuano con passione ad organizzare il corso.

Dopo quindici Edizioni svolte a Castrocaro, dal 2019 il Corso è approdato a Faenza, iniziando una collaborazione proficua con la scuola Sarti, il suo Direttore Donato D’Antonio, la Scuola Arti e Mestieri Pescarini, e il Comune di Faenza.