Il tema della salute e sicurezza sul lavoro è particolarmente strategico ed è necessario di tanto in tanto procedere con ripassi e aggiornamenti degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per tenere alto l’impegno sui comportamenti corretti e sicuri.

A tal proposito Cia Romagna organizza alcuni incontri, il primo dei quali è in programma giovedì 13 giugno alle 20.30 a Bagnacavallo (RA) nella Sala Convegni di Terremerse (Via Cà del Vento n. 21). Sarà l’occasione per approfondire l’insieme di misure, provvedimenti, valutazioni e monitoraggi che bisogna mettere in atto nei luoghi di lavoro per tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori, proteggendoli dai rischi presenti e per evitare o ridurre gli eventi infortunistici così come i rischi professionali e non solo.

Presiede i lavori Danilo Misirocchi, Presidente di Cia Romagna. Interviene Giorgio Montanari, Titolare dell’azienda Labhor sistemi di gestione, igiene, qualità, ambiente e privacy. Saranno presenti Jenna Carlucci, Responsabile Ufficio Paghe imprese, lavoro, colf-badanti Cia Romagna e Alessia Buccheri, Direttore Cia Romagna.

L’appuntamento si terrà prossimamente anche a Cesena (FC) e a Coriano (RN).

All’inizio di aprile 2024 è stato siglato un Accordo dalla Prefettura di Ravenna insieme a diversi partner, fra cui Cia Romagna, per promuovere la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e l’attenzione si focalizza in particolare sul settore agricolo. L’intesa scaturisce dagli impegni assunti con il patto territoriale di comunità per la prevenzione degli infortuni, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la legalità del luglio 2022.