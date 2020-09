Al Mercato Coperto si celebra Dante con una mostra fotografica e le letture della Commedia

Dante si celebra anche al Mercato Coperto, grazie a due iniziative. La prima, dal titolo “Dante Insieme-La Commedia che ci parla ancora” permette al pubblico, che può prendere parte gratuitamente agli incontri, di assaporare i versi dell’opera attraverso il commento e la lettura di Domenico De Martino, direttore artistico di Dante2021, affiancato di volta in volta da vari ospiti. La seconda iniziativa consiste in una mostra fotografica, allestita al piano superiore del Mercato Coperto, che racchiude diversi scatti realizzati da Giampiero Corelli di monumenti dedicati a Dante Alighieri sparsi per l’Italia. La mostra è intitolata “Dante ci guarda”. Il prossimo incontro si svolgerà venerdì 11 settembre a partire dalle ore 18.