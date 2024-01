La Uil Fpl di Ravenna organizza un corso di preparazione al bando di concorso pubblico di Asp Bassa Romagna e Asp Ravenna Cervia e Russi per la copertura a tempo indeterminato di 6 posti a tempo pieno nel profilo di infermiere (Area dei Funzionari, CCNL Funzioni Locali).

La Uil Fpl Ravenna ha programmato nel mese di febbraio un percorso formativo a supporto della preparazione al concorso, con docenti esperti nelle materie inerenti le prove selettive e con la predisposizione di materiale didattico.

Il corso sarà gratuito per gli iscritti Uil; ai non iscritti verrà chiesto un piccolo contributo. Per informazioni e iscrizioni fissare un appuntamento scrivendo un messaggio WhatsApp o telefonando a: Luca Poggiali 327 3533588; Elena Demurtas 335 8419103; Leonardo Morelli 366 6266583.