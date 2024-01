Ravenna, e sopratutto il commercio del centro storico, in lutto per la prematura scomparsa di Luca Rinaldi, storico commesso del negozio Tagiuri in via Cavour.

Luca e scomparso per una grave cardiopatia, a 54 anni e lascia un figlio.

Tanta commozione di amici, parenti e conoscenti sui social per la sua scomparsa che ne da notizia anche Mauro Tagiuri, suo titolare e anche presidente Confesercenti Ravenna, che lo ricorda cosi: “Era la colonna del reparto uomo del negozio di via Cavour 26, una persona di famiglia per noi, molto conosciuto con tanti amici. Una persona di gran cuore, ben voluto, gentile, attento. Con una parola che non si usa più: una persona buona, legata al figlio di 14 anni, un ragazzino d’oro. Siamo molto vicini alla famiglia e a chi lo ha conosciuto e stimato”

I funerali saranno svolti oggi.