Anans informa che per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22.00 di questa sera, mercoledì 24, alle 6 di domani, giovedì 25 gennaio, sullo svincolo “Quadrifoglio”, sarà chiuso il ramo di uscita che dalla Diramazione per Ravenna, con provenienza A14 Bologna-Taranto, immette sulla SS16 Adriatica, verso Ferrara.

In alternativa si consiglia di utilizzare il ramo d’uscita precedente di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Ravenna; in ulteriore alternativa, si potrà uscire allo svincolo di Fornace Zarattini.