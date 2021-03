L’amministrazione comunale valuta se riaprire il parcheggio di via Filanda Nuova

L’amministrazione comunale sta valutando se riaprire il parcheggio di via Filanda Nuova. La questione è stata al centro di un’interpellanza di Insieme per Cambiare durante l’ultimo consiglio comunale. Il capogruppo Paolo Cavina ha chiesto la riapertura del parcheggio per alleggerire la zona di piazza Dante, alla Cavallerizza, dove alcuni residenti e commercianti si sono lamentati per i pochi parcheggi a disposizione. L’area infatti è fortemente utilizzata dai lavoratori in centro storico, che lasciano l’auto tutto il giorno alla Cavallerizza per venire a riprenderla solo a sera, costringendo i residenti a lunghe ricerche per trovare un posteggio vuoto. Per aumentare il numero di posteggi a disposizione, il Comune, la scorsa legislatura, aveva studiato una soluzione che però era stata respinta dagli stessi residenti. La volontà di riaprire il parcheggio di via Filanda Nuova in questo senso non c’è. Il Piano della mobilità sostenibile, il Pums, infatti non prevede, al momento, l’apertura di nuovi parcheggi.