Natura, aria aperta e alimentazione saranno protagoniste sabato 20 aprile in occasione dell’evento “La solidarietà delle piante selvatiche”, organizzato dall’Associazione Culturale Civiltà delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo con l’Orto Biologico Radisa e la condotta Slow Food Godo e Bassa Romagna.

La giornata inizierà alle 10, presso il campo dell’Orto Biologico Radisa di Santerno, con la naturopata Gabriella Francesconi che guiderà i partecipanti nel riconoscimento delle erbe spontanee commestibili e del loro valore intrinseco, condividendo la sua pluriennale esperienza in fitoalimurgia e alimentazione naturale.

Dopo la visita ci si sposterà all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova per il pranzo dell’orto e del prato incolto, con un menu principalmente vegetale a cura dello chef Federico Scudellari, caratterizzato da erbe di campo: gazpacho di piattello e acetosa con crocchette di acciughe; troccoli con bruscandoli di Grattacoppa, scalogno confit e nocciole; asparago alla griglia con pavè di patate e porcellana; tacos cioccolato bianco e nepitella. Il costo è di 30 euro a persona.

Seguirà la visita all’Ecomuseo delle Erbe Palustri, dove sono allestite le mostre“ Quando la comunicazione era un mestiere”, “Terre del Lamone, l’arte lungo il fiume”, “L’acqua preziosa nella tradizione” e nel capanno “Intrecci dal baule della nonna”.

Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una pubblicazione naturalistica relativa alle zone umide e dunali del nostro territorio e poster floreali della flora spontanea urbana e rurale del nostro territorio.

Sia per la visita in campo che per il pranzo è obbligatoria la prenotazione.