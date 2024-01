La So.San. festeggia 20 anni di solidarietà ricordando il fondatore Salvatore Trigona

20 anni per la So.San, l’organizzazione lionistica che promuove la sanità verso chi ne ha bisogno, nei Paesi poveri o nelle zone più fragili d’Italia. L’anniversario è stato festeggiato a Ravenna, in memoria del fondatore, il dottor Salvatore Trigona, scomparso lo scorso marzo, presidente del Lions Club Milano Marittima 100. Negli anni la So.San. ha portato il proprio supporto sanitario ad Haiti, in sud America, in diverse nazioni africane, in Afghanistan, India, in Europa, a Pantelleria e in altre zone d’Italia. Questi 20 anni sono stati raccontati in un libro curato dall’attuale presidente Francesco Pira e da Alessandra Maltoni.

La celebrazione del ventennale è stata anche occasione per consegnare attestati di benemerenza