“Riceviamo segnalazioni che denunciano il disservizio dell’emissione abbonamenti agevolati per il trasporto pubblico locale.

Tali abbonamenti, sono titoli di viaggio riconosciuti ad alcune categorie di cittadini, tra cui i disabili.

Ad oggi risulta che Start Romagna non stia procedendo all’emissione del suddetto titolo, sia in caso di rinnovo sia in caso di primo abbonamento.

La motivazione potrebbe essere riconducibile al mancato versamento da parte del comune di Ravenna in favore di Start Romagna, della quota a copertura del cosro dei titoli agevolati.

Il question time, che verrà discusso nella seduta del Consiglio comunale del 13 Febbraio, sollecita risposte da parte dell’amministrazione comunale nonché interventi repentini al fine di ripristinare al piu presto il servizio di emissione.”

Ecco il testo completo del question time: