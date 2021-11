Sarà dedicata al grande complesso dei Salesiani la prossima visita guidata della Pro Loco Faenza, sabato 27 novembre alle 15.

Giunti a Faenza da Torino nel 1881, i Salesiani si stabilirono inizialmente in un locale della parrocchia di Sant’Antonino in Borgo, dietro l’attuale Cinema Europa. Appena tre anni dopo, per via della carenza di spazi, si trasferirono nell’attuale sede, in realtà limitata allora al cinquecentesco Palazzo Naldi (dove c’è l’attuale ingresso), dopodiché ristrutturarono ex novo anche le case adiacenti in via San Giovanni Bosco.

La visita comprenderà la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, costruita dall’ingegner Pietro Rossini che solo con l’impiego di centinaia di pali di legno come sottofondazioni riuscì a risolvere il problema della fragilità del terreno, poi si potrà fare la panoramica “passeggiata” sul camminamento sopraelevato che separa il parcheggio centrale dal cortile “verde” con i secolari platani e infine si vedranno le logge di fine Ottocento e le due sale al pian terreno (refettori e cucine) con le famose colonne in ghisa comprate da una nave dismessa.

Naturalmente sarà l’occasione per ripercorrere gli oltre cento anni – perché dal 1884 i Salesiani rimasero ininterrottamente fino al 1999- di vita a Faenza di questo ordine religioso ma anche con precisi compiti didattici, caritativi e sociali.

E’ richiesto un contributo destinato a fini culturali di 5 euro; 3 euro per i soci Pro Loco Faenza.

Ritrovo ore 15.00, presso Pro Loco – Voltone della Molinella.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati, uso della mascherina, comportamenti adeguati alle normative di emergenza sanitaria.