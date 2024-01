Dopo il KO di Sassuolo la Mernap Faenza ritorna a sorridere in campionato. La seconda giornata del girone di ritorno, disputata sabato pomeriggio al Palacattani ha infatti visto i manfredi conquistare tre punti fondamentali sconfiggendo 4-1 il Baraccaluga. Il ritorno di Nicolò Garbin e di Davide Magliocca tra i titolari ha fatto la differenza nel corso della gara, nonostante la squadra fosse ancora falcidiata dalle assenze di El Oirraq (infortunato), Ferrara (squalificato) e Matteuzzi.

Poco dopo il fischio d’inizio è stato proprio il laterale Garbin a sbloccare la gara con un poderoso tiro dalla corsia destra indirizzato all’incrocio dei pali. In generale per tutto il primo tempo è stata la Mernap a mantenere il pallino del gioco, rischiando il giusto e proponendosi più volte dalle parti dell’estremo difensore Iwayama.

Anche gli ospiti dal canto loro hanno cercato di ritagliarsi le proprie occasioni, prevalentemente in contropiede, attraverso il dialogo tra Silvano-Sampayo e Franca.

Al 15’ il palo colpito da Magliocca ha anticipato di tre minuti il raddoppio dei padroni di casa, realizzato da Alessandro Grelle (in foto), abile a sfruttare magistralmente una ribattuta su tiro di Cedrini. Sul finale di tempo tuttavia, una caduta accidentale dello stesso Cedrini da ultimo uomo ha consentito a Silvano di involarsi verso la porta faentina, circostanze che hanno consentito al pivot biancorosso di accorciare le distanze prima della pausa. Nella seconda frazione invece, la Mernap ha saputo mantenere le distanze, allungando al 9’ ancora con Garbin su servizio preciso di Grelle e conquistando poi il possesso di palla, mantenuto senza sbavature eccessive. Al 15’ Zin Dine ha maledetto la sorte per aver colpito la traversa, ma pochi minuti dopo ha iscritto il proprio nome sul registro dei marcatori appoggiando in rete un passaggio al bacio di Rezki, chiudendo così definitivamente le ostilità.

La vittoria di Faenza, in congiunzione con la sconfitta della X Martiri Ferrara ed il pareggio del Sassuolo, ha consentito quindi ai manfredi di recuperare una posizione in classifica, assestandosi al terzo posto, un punto dietro il Sassuolo e tre lunghezze dietro al Villafontana capolista.

Mernap Faenza: Pagliai, Cedrini, Rezki, Maski, Fucci, Magliocca, Garbin, Sgubbi, Lebbaraa, Grelle, Zin Dine, Corsini.

Baraccaluga: Iwayama, Sampayo, Arabia, Crisci, Ze Mello, Silvano, Franca, Dametti, Zanichelli, Taruscia, Barani.

Marcatori: 3’pt e 9’st Garbin (M), 18’pt Grelle (M), 19’pt Silvano (B), 18’st Zin Dine (M).