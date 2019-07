In una stagione agonistica resa problematica da inconvenienti meccanici patiti dalla Ford Mustang Gt, che, dopo dieci anni di attività privi di avversità tecniche, risente dei tanti impegni agonistici sopportati in questo lungo periodo di attività, la scuderia faentina Top Driver non demorde e sarà al via venerdì e sabato prossimi, 5 e 6 luglio, del Rally del Casentino, organizzato dalla Scuderia Etruria.

La prestigiosa gara toscana, valida per la Irc Cup e per la Mitropa Rally Cup, avrà come sempre la propria base logistica a Bibbiena in provincia di Arezzo, con prove speciali su asfalto che si dispiegano all’ombra di sacri luoghi di francescana memoria come Chiusi della Verna. Al volante della poderosa vettura americana ci sarà ancora una volta Ruggero Ravaglioli.

Il programma prevede per venerdì sera una breve prova speciale spettacolo cittadina, mentre il grosso della competizione avrà luogo lungo l’arco dell’intera giornata di sabato.

Come ogni anno, anche per questa edizione del Rally del Casentino, sono attese decine di migliaia di spettatori, che seguiranno le evoluzioni di non meno di un centinaio di vetture, una ventina delle quali provenienti dall’estero.