Al Teatro dei Filodrammatici L.A. Mazzoni la compagnia di casa si produrrà in una nuova esperienza: SUORPRISE il musical Liberamente ispirato a Sister Act, SUORPRISE chiama a sé un numeroso e impegnato cast coordinato dalla regia di Nicoletta Mazzoni.

Dopo aver assistito involontariamente ad un omicidio ad opera della malavita organizzata, la cantante di un night club viene nascosta in un convento da un detective per la sua protezione. La sua personalità esplosiva entra presto in contrasto con quella della Madre Superiora, che la incarica di dirigere il coro delle suore, vivaci ma musicalmente inesperte. Da questo scenario nascono situazioni imprevedibili ed esilaranti.