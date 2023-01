Martedì 10 Gennaio a Faenza, nella sede dell’Associazione Acquerellisti, al Centro Sociale “Corbari” in Via Canal Grande 46, alle ore 20:30, incontro workshop con la Professoressa Mirna Montanari, nella VI^ Serata Artistica –

Anno Artistico 2022-2023.

Il titolo dell’attività creativa è “Fiori ad acquerello”.

Per il Workshop, l’associazione prega di portare astuccio con acquerelli, pennelli e semplice foglio di carta da acquerello 100% cotone, formato 20×30 cm. Serve anche un tavoletta di legno di poco più grande, che consentirà l’esecuzione tecnica.

Mirna Montanari è docente di disegno all’Universitá Aperta di Imola. Si è diplomata presso l’Istituto d’Arte di Faenza dove è stata allieva di Ciro Boschi, Angelo Biancini, Carlo Zauli, Alfonso Piancastelli. È abilitata all’insegnamento dell’Educazione Artistica. È stata designer presso una importante industria ceramica e inserita nel DOC (Centro di Documentazione Arti Moderne e Contemporanee in Romagna); ha partecipato a numerose mostre, individuali e con altri Artisti.

La Serata sarà anche occasione per iniziare il tesseramento Soci 2023 (in distinti versamenti, 10€ a favore della Associazione + 12€ tesseramento ANCESCAO per il Centro Sociale)

Attestato di partecipazione firmato dalla Relatrice.

Partecipazione gratuita. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al 3281252401.