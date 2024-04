Dopo le festività di Pasqua iniziano i lavori per la realizzazione della rotatoria nell’intersezione fra viale Milano e viale Di Vittorio, che salvo imprevisti si concluderanno a metà giugno.

L’intervento ha l’obiettivo di regolamentare la viabilità in una zona nevralgica del territorio comunale che coinvolge il traffico in uscita dal centro di Cervia, nonché in ingresso e uscita verso il centro di Milano Marittima o in direzione SS16.

Il progetto fa parte della revisione complessiva della viabilità e della messa in sicurezza delle reti viarie con particolare attenzione anche alla viabilità ciclopedonale.

Il costo complessivo dell’opera di 420 mila euro fa parte del programma triennale degli investimenti 2022/2024.

L’opera verrà realizzata in varie fasi e saranno previste interruzioni e deviazioni del traffico, evidenziate con apposita segnaletica per individuare i percorsi alternativi.

In particolare durante la realizzazione del primo stralcio, che durerà circa quattro settimane, verrà chiuso Viale Milano ed il traffico sarà provvisoriamente deviato in percorsi alternativi e verrà temporaneamente istituito il senso unico in via Bramante in direzione Cervia.