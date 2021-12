Ossa umane ritrovate in un sacco a Rontana. Il ritrovamento è avvenuto lunedì mattina da parte di un gruppo di amici. Non ci sono stati dubbi sulla natura delle ossa, ritrovate sparse per terra, mentre la maggior parte erano in un sacco della spazzatura vicino ad un cunicolo.

Il gruppo ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Le ossa sono state sequestrate e ora verranno analizzate per risalire al maggior numero di informazioni possibili. Sul caso indaga la Procura di Ravenna.