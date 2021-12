Continua fino al 30 aprile 2022 “Gioia di Ber” a cura di Valentina Mazzotti, la mostra dedicata alle ceramiche da vino e da acqua in Italia dall’antichità classica al design del XX-XXI secolo. La mostra si propone di focalizzare le forme ceramiche del bere dal mondo greco, etrusco e romano fino agli sviluppi del design contemporaneo, analizzando il loro impiego nella convivialità della tavola e legando l’uso delle ceramiche da vino e da acqua ai contesti sociali sviluppati da ogni epoca per coglierne gli elementi di originalità e quelli di continuità.

Per l’occasione sono state organizzate una serie di visite guidate.

Si comincia sabato 4 dicembre, alle 16, con la visita organizzata in collaborazione con SOS donna per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una lettura particolare verrà dedicata per questa occasione alla tematica femminile. Il costo per la visita è di € 5,00; per partecipare è necessaria la prenotazione (massimo 35 posti) al numero 0546 697311.

Poi si prosegue con tre visite guidate gratuite (incluse nel prezzo del biglietto) il 5 e 12 dicembre alle 16 e il 19 dicembre alle ore 11. La prenotazione è obbligatoria: 0546697311, info@micfaenza.org

Dove: MIC Faenza, viale Baccarini 19, Faenza (RA)

Ingresso: 10 euro, ridotto 7 euro, faentini 5 euro



Apertura: mar-ven 10-14, sab, dom e festivi 10-17.30, chiuso i lunedì non festivi, 25 dicembre e 1 gennaio



Info: 0546697311, info@micfaenza.org