La zona stazione/via Salvolini, mi riferisce il comitato che da sempre si occupa di sensibilizzare l’attenzione sul degrado della zona, è preda in questi giorni di episodi di micro criminalità.

In una situazione agevolata dalla presenza ridotta di persone causa ferie, sono stati avvistati ragazzi tentare di rubare delle biciclette, furti prontamente sventati da alcuni residenti del comitato. In tal senso sono state anche avvisate le forze dell’ordine.

Al di là dei singoli episodi continuano ad aggirarsi tra le case soggetti che destano agitazione a chi si è preposto al servizio di controllo del vicinato.

Come ho posto l’attenzione sulla Cavallerizza e su altre zone di Faenza, torno ad evidenziare come ci sia l’esigenza di ripristinare anche in questa zona una realtà fatta di normalità e serenità. Ridisegnando così un nuovo quadrilatero, pensando in senso esteso all’interno della nostra città.

La situazione, già attenzionata, non mancherà di alcuni primi interventi.

Con il candidato sindaco Massimo Isola stiamo lavorando ad una progettualità efficace ed immediata per ripensare e ricondizionare l’intera zona. La strada è quella giusta, avendo da sempre trattato il tema sono fiducioso dell’attenzione riposta, e del cambio di passo.