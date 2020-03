La Regione Emilia-Romagna ha inviato al Maria Cecilia Hospital i propri ispettori a seguito dei casi di Coronavirus riscontrati nei giorni scorsi nella clinica privata di Cotignola. Lo ha annunciato il commissario per l’emergenza Sergio Venturi durante l’aggiornamento quotidiano della Regione sulla situazione attuale della diffusione del virus.

A Villa Maria attualmente sono risultati positivi al virus Covid-19 un operatore, due medici e alcuni pazienti. La clinica è il fiore all’occhiello della sanità romagnola per quanto concerne la cardiochirurgia, ma, come ha precisato Venturi nel suo intervento, i casi di Coronavirus si sono sviluppati in una zona dell’edificio isolata. Dopo l’ispezione, la situazione è stata definita “sotto controllo”, ma continuerà ad essere seguita con grande attenzione.