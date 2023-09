Manifestazione nei terreni allagati per salvare Ravenna: “Figliuolo ci incontri”, “Meloni torni in Romagna”

Nei campi allagati dalla Cab Terra, per evitare che Ravenna finisse sott’acqua durante l’alluvione, la manifestazione di Legacoop contro i ritardi dei sostegni economici alle imprese. 30 milioni i danni riportati dalle varie cooperative del territorio, 6 mila ettari di terreni alluvionati per ridurre le conseguenze nei centri abitati. Oltre alla Cab Terra di Ravenna, erano presenti la Cab Massari di Conselice e Agrisfera di Alfonsine (colpita anche dal tornado). 500 le persone presenti alla manifestazione per sostenere la richiesta di Legacoop d’incontrare il commissario Figliuolo per trovare soluzioni e per sostenere la richiesta delle istituzioni che hanno nuovamente invitato Giorgia Meloni a tornare in Romagna.